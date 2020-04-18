ترامب يعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 19 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن حزمة مساعدات بقيمة 19 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين، في مسعى لدعم سلسلة الإمدادات الغذائية الأمريكية.

وقال ترامب خلال إيجازه الصحفي اليومي إن "البرنامج سيشمل تقديم مبالغ مباشرة للمزارعين بالإضافة إلى عمليات شراء جماعية لمنتجات الألبان واللحوم والمنتجات الزراعية لإيصال هذه الأغذية إلى المحتاجين".

وقال وزير الزراعة سوني بيردو إنه سيتم تقديم 16 مليار دولار مباشرة للمزارعين كما ستشتري وزارة الزراعة سلعا بقيمة 3 مليارات دولار.

وكان الكونجرس قد خصص أموال المساعدات بالفعل في قانون مساعدات سابق.