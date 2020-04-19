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كشفت تقارير إعلامية عن المبلغ المالي الذي تبرع به محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لأهل بلدته قرية نجريج بمحافظة الغربية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن المبلغ المالي الذي تبرع به صلاح حتى اليوم السبت تصل إلى حوالي 450 ألف جنيه إسترليني.

ولم تكشف الصحيفة عن ما قام به صلاح بالمسلتزمات التي تبرع بيها لأهل قريته للوقاية من فيروس كورونا.

ويتواجد محمد صلاح حاليا في منزله لتطبيق الحجر الصحي المفروض في بريطانيا كإجراء وقائي من تفشي الفيروس.

جدير بالذكر أن تم إيقاف جميع الدوريات الأوروبية حتى إشعار أخر بسبب تفشي فيروس كورونا ولم يتم تحديد الموعد النهائي لاستنئاف المنافسات مرة أخرى سواء الدوري الإنجليزي أو باقي الدوريات.