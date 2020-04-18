الداخلية تضبط نحو 26 ألف قضية تموينية وتغلق 11 ألف مقر تعليمي مخالف

ضبط 13 تشكيل عصابي و1217 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 2467 قرار إزالة خلال أسبوع

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا على مدار أكثر من شهر، من ضبط 25 ألفا و953 قضية تموينية متنوعة؛ وضبط 31 ألفا و369 قضية لمقاهي مخالفة لقرار الغلق.

كما نجحت أجهزة الوزارة في غلق 11 ألفا و107 مراكز تعليمية مختلفة لقرار مجلس الوزراء في إطار إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما جرى غلق 9 آلاف و893 محلا مخالفا لقرار الغلق.

يأتي ذلك استمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمكافحة فيروس (كورونا).