حكى علي معلول ظهير أيسر الأهلي، ذكرياته مع هدف محمد أبوتريكة نجم المارد الأحمر السابق، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 بين الأهلي والصفاقسي التونسي، كما أشار إلى أن ما ينقصه مع القلعة الحمراء هو تحقيق بطولة دوري الأبطال.

وقال معلول في حواره مع قناة الأهلي:« حضرت نهائي 2006 من ملعب رادس، كان عمري 14 سنة وكنت جالسا خلف مقاعد بدلاء الصفاقسي، الاحساس كان صعبا بعد هدف أبو تريكة، ولا يمكن وصفه».

وأَضاف:«الحلم تبخر في الدقيقة 92، تمنيت أن أنزل الملعب لأعيد اللقطة من جديد».

كما أكد معلول أن ما ينقصه مع الأهلي هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل أن يبقى في ذاكرة المارد الأحمر.