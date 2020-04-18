 «كاف» يؤجل نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية - بوابة الشروق
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«كاف» يؤجل نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد عبد المحسن
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 8:40 م | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 8:40 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية إلى أجل غير مسمى.


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