«كاف» يؤجل نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية إلى أجل غير مسمى.