بريطانيا تدفع ثمن عقد من التقشف بالقطاع الصحي في مواجهة كورونا

• خبراء: النقص في التمويل والطواقم الطبية جعل الاستعداد لأزمة صحية عامة غير كاف

اعتبر خبراء بريطانيون في مجال الصحة، اليوم السبت، أن بريطانيا تدفع ثمن عقد من التقشف في القطاع الصحي في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أودى بحياة حوالي 14 ألف شخص في البلاد.

وقال أستاذ السياسة الصحية في جامعة "لندن سكول اوف ايكونوميكس" إلياس موسيالوس، إن "النظام الصحي الوطني يعاني من نقص في التمويل معترف به منذ 2010 كبح رده على فيروس كورونا المستجد".

من جهته، أكد أستاذ سياسة الصحة الدولية في جامعة "امبريال كوليدج أوف لندن" فرانكو ساسي، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الاستعداد لأزمة صحية مثل وباء كوفيد-19 "كان غير كاف بشكل واضح في غالبية الدول الصناعية بما فيها بريطانيا".

وأوضح موسيالوس أن ميزانية النظام الصحي البريطاني "تمثل 7.6% من إجمالي الناتج الداخلي، أي النسبة نفسها تقريبا التي كانت محددة في 2012 بينما ارتفع عدد السكان وكلفة العلاج".

وتابع أن هذه الميزانية كانت ترتفع تاريخيا بحوالي 4 % سنويا، لكن بعد الأزمة المالية في 2008-2009 التي أدت إلى تقليص كبير في نفقات الخدمات العامة، لم ترتفع سوى 1.5% لسنوات عدة.

لكن الميزانية استأنفت ارتفاعها خصوصا بعد فضيحة واسعة عرفت باسم "ميد ستاف" عندما نسبت مئات الوفيات إلى سوء العناية في أحد المستشفيات التابعة للنظام الصحي الوطني.

وهذا النقص المزمن في الأموال يترجم بنقص في عدد الأسرة الذي يبلغ في المعدل 2.5 لكل ألف شخص في بريطانيا، مقابل 6 لكل 1000 في فرنسا، و8 لكل 1000 في ألمانيا، حسب أرقام منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ومن النتائج الأخرى لسنوات التقشف هذه النقص الخطير في الطواقم. وقال موسيالوس إن "حوالي 100 ألف وظيفة شاغرة حاليا في النظام الصحي الوطني، أي وظيفة من كل 12"، معظمها لأطباء وممرضين وخصوصا في أقسام العناية المركزة الممتلئة اليوم.

وردت بريطانيا على أزمة كوفيد-19 باستدعاء الممرضين والأطباء المتقاعدين ليعاودوا عملهم، لكن هؤلاء وبما أنهم مسنون، في وضع هش وهامش حركتهم محدود.

وتشير فيونا جونسون من مركز الدراسات المتخصص بالقطاع الصحي "نوفيلد تراست"، إلى أنه مع انتشار الوباء "تم تأجيل العديد من العمليات (غير المرتبطة بكوفيد-19)"، ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة في وقت لاحق، مضيفة: "سيكون لدينا طواقم منهكة وسيطرح ذلك مشكلة أخرى. حاليا أننا في وسط ميدان المعركة".