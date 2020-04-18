برلمانيون عراقيون يرجحون التصويت على حكومة الكاظمي الأسبوع الحالي

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رجح برلمانيون عراقيون عقد جلسة خلال الأسبوع الحالي للتصويت على التشكيلة الوزاريَّة لحكومة رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي.

وأكد النائب في البرلمان علاء سكر الدلفي لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم السبت ، أنَّ "أغلب الكتل خولت الكاظمي اختيار وزرائه من المستقلين والمهنيين"، مبيناً أنه "لغاية الآن لم تتم تسمية أي مرشح باستثناء التأكيد على أنْ تتوزع الوزارات بحسب المكونات".

وأضاف الدلفي أنَّ "المكلف الذي لا يزال في مرحلة كتابة برنامجه الحكومي، سيواجه صعوبات وتحديات كبيرة"، موضحاً أنَّ "البلاد تشهد منذ شهرين انتشاراً لوباء كورونا، وهناك أيضا تحديات تخص الاقتصاد والانتخابات المبكرة واستعادة ثقة المواطنين بالحكومة والعمليَّة السياسيَّة".

من جهته، أفاد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي بأنَّ "حزبه مع الإسراع بتشكيل الحكومة"، مؤكداً أنَّ "الأكراد سيكونون عامل توازن لتمكين المكلف من إتمام تشكيلته الحكوميَّة".

وأضاف الكيكي أنَّ "الأكراد سيدعمون رئيس الوزراء المكلف ليس في التشكيلة الحكوميَّة، وإنما في البرنامج الحكومي".

بدوره رأى النائب عن تيار الحكمة، حسن خلاطي، أنَّ الظروف المتوفرة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مثاليَّة لتمرير الحكومة.

وأضاف أنَّ "الأجواء داعمة للكاظمي والجميع على قناعة بأنه لا طريق أمامنا إلا تمرير الحكومة".