 إسبانيا تسجل 585 وفاة جديدة بكورونا أكثر من نصفها بمدريد - بوابة الشروق
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إسبانيا تسجل 585 وفاة جديدة بكورونا أكثر من نصفها بمدريد

نور رشوان
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 11:52 ص | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 11:52 ص

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح السبت، تسجيل 585 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن نصف حالات الوفاة الجديد التي تم تسجيلها اليوم بفيرس كورونا، تقع في مدريد.

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