تايوان تطالب مجددا بالانضمام إلى منظمة الصحة العالمية وسط أزمة كورونا

جددت وزارة الخارجية التايوانية اليوم السبت الدعوة للانضمام لمنظمة الصحة العالمية، خلال وباء فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جوان أو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "خلال وباء كوفيد-19، إنه أمر ضروري وعاجل لتايوان لأن تضمها منظمة الصحة العالمية" مستشهدة بأحد أهداف المنظمة "الصحة للجميع".

وذكرت وزارة خارجية تايوان أنها لاحظت تعليقات عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تغريدة له أمس الجمعة، تقول إن المنظمة تجاهلت رسالة بالبريد الالكتروني في أواخر ديسمبر الماضي من تايوان للمنظمة بشأن انتقال الفيروس من شخص لآخر.

ويزعم ترامب أن المنظمة ذكرت أنه في منتصف يناير، لا يمكن أن ينتقل الفيروس بين البشر.

بينما ذكرت المنظمة الدولية في 14 يناير أنه لم يكن هناك دليل على انتقال الفيروس بين البشر، مطالبة زعماء العالم أن يبحثوا عن مؤشرات على ذلك.

وامتنعت وزارة الخارجية في تايوان عن التعليق على سياسات البلاد، مثل ايقاف ترامب التمويل الأمريكي للمنظمة.

ولا تعترف المنظمة، تحت ضغط من بكين بتايوان، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة. ولا يسمح سوى لخبراء الصحة في تايوان بالمشاركة في اجتماعات فنية مختارة مع المنظمة.

وحددت تايوان حالات "تم عزلها للعلاج"، مما يشير إلى أن أشخاصا تعرضوا للإصابة بسبب آخرين، حسب مركز القيادة المركزية لمكافحة الوباء في تايوان، الذي أصدر رسالة بالبريد الالكتروني تعود لـ31 ديسمبر للمنظمة، من خلال الهيئات التنظيمية الصحية الدولية للمنظمة.

وطبقا للمركز، سجلت تايوان حتى اليوم السبت 398 حالة إصابة، من بينها ست حالات وفاة وتم شفاء 178 مريضا