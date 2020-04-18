كيف تحيا العائلات المشردة داخل الملاجئ بأمريكا في ظل أزمة كورونا؟

مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد الذي حصد آلاف الأرواح وتسبب فيما يزيد عن مليوني حالة إصابة، فإن الأسر المشردة في أمريكا تواجه مصيرا كارثيا؛ إذ تقول العائلات المشردة التي تعيش في ملاجئ ولاية ماساتشوستس الأمريكية إنهم يشعرون بخيبة الأمل، وأن ناقوس الخطر يطرق أبوابهم منذ تفشي المرض.

قال كيلي تورلي، أحد المشردين من ملاجئ ماساتشوستس، إن مرافق المعيشة المجمعة مثل دور التمريض، هي أكثر الأماكن المتضررة من الفيروس؛ إذ أنها تعد بيئة مثالية لترعرع المرض فيها، وفقا لموقع "بوستن هيرلد".

وأشارت إلى أن ملاجئ كبار السن في بوسطن، عاصمة ولاية ماساتشوستس، ارتفعت معدلات الإصابة بها إلى أكثر من 30% في أقل من أسبوعين، وإلى دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية طويلة الأجل، حيث تم الإبلاغ عن 8 آلاف حالة إصابة ووفاة حتى يوم الخميس، وفقا لبيانات الحالة الصحية.

إنها حقيقة لم يتم السيطرة عليها بعد داخل الملاجئ التي تأوي عائلات ماساتشوستس المشردة، إذ تحيا تلك العائلات في خوف دائم من لحاق الفيروس بهم، "نحن نتشارك كل شيء، الشوك والسكاكين والملاعق والحمامات وغرفة المعيشة مع العائلات الأخرى التي تعيش هناك". قالت إليسا بينيت، التي غادرت الملجأ حيث كانت تعيش هي وزوجها وابنتها البالغة من العمر عامين خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بعدما ترسخ الفيروس في ماساتشوستس.

وقالت الأم إنها تنفق كل ما لديها من الأموال التي يكسبها زوجها؛ لتجنب العودة إلى ذلك الوضع المرعب، وتضيف بينيت، التي تعاني أيضًا من مرض الربو، أنهم يتكدسون في الملاجيء بجوار بعضهم، دون أن يكون هناك اتباع لإجراءات العزل والتباعد الاجتماعي، ولذلك فهي تخشى على سلامة أسرتها وكل من يعيشون معها في ذلك المنزل، ولكن لا يبدو أن أحدا يهتم بذلك".

كانت هناك 14 حالة مؤكدة بالفيروس ضمن برنامج المأوى الطارئ للدولة للعائلات اعتبارًا من يوم الأربعاء، وهو معدل ضئيل بالنظر إلى أن النظام يضم أكثر من 324 ألف عائلة، أي ما يزيد عن 80 ألف فرد.

ومع ذلك يقول تورلي، أحد المقييمن بالملاجئ، إن هناك العديد من الأسباب التي تدعو للقلق؛ لأن الحالات المكتشفة في ملاجئ الأسرة لم تعبر عن جميع الحالات المصابة، ولذلك كتب تورلي و17 من قاطني الملاجئ الآخرين في رسالة إلى تشارلي بيكر، حاكم ولاية ماساتشوستس، الأسبوع الماضي، يحثونه فيها على المزيد من الاختبارات، ودعوا الإدارة إلى تفكيك الملاجئ كبيرة العدد للسماح للعائلات بممارسة الإبعاد الاجتماعي.

ويضيف تيرلي: "نسمع من العائلات أن الكثير من الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض لا يتم اختبارهم"، كما أنه على عكس الأشخاص الذين لا مأوى لهم، لا تقدم الدولة الفنادق كوسيلة للمسافة الاجتماعية في هذا الوقت.

وقالت وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية لماساتشوستس، ماريليو سودرز، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن الدولة تعمل على "تقديم التوجيه إلى ملاجئ الأسرة حول مكافحة العدوى وكيفية الحد من انتشار الوباء، والحرص على الإجراءات الاحترازية والاختبارات".

وقال جون يازوينسكي، أحد معالجي مشكلة التشرد ومدير مأوى "الأب بيلز": "لقد نجحنا في إخلاء الكثير من السكان من ملاجئنا، وأعتقد أن فكرة الوصول إلى الفنادق حتى وإن كانت مؤقتة، مع الحرص على أقل عدد من التجمعات السكنية، تعد الخطوة الأكثر حكمة في هذه الآونة، لإدارة الملاجيء ودور الرعاية بشكل عام".