وفاة أبا كياري كبير موظفي الرئيس النيجيري بفيروس كورونا

توفي أبا كياري أحد أقرب المستشارين للرئيس النيجيري محمدو بوهاري، يوم الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أبرز ضحية بالفيروس في أكبر اقتصاد في إفريقيا.

وكان بوهاري قد عين كياري، وهو رئيس تنفيذي سابق للمصرف المتحد لأفريقيا، في منصب كبير موظفيه في أغسطس 2015، وجدد تعيينه بعد فوزه بفترة ثانية في المنصب. ووراء الكواليس، كان كياري يعتبر أحد السياسيين الأقوياء في البلاد التي يتجاوز عدد سكانها 200 مليون نسمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئاسة النيجيرية قولها في بيان، إن إصابة كياري بفيروس كورونا تأكدت بعد عودته من رحلة إلى ألمانيا.