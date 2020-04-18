 وفاة أبا كياري كبير موظفي الرئيس النيجيري بفيروس كورونا - بوابة الشروق
السبت 18 أبريل 2020 9:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وفاة أبا كياري كبير موظفي الرئيس النيجيري بفيروس كورونا

أبوجا - د ب أ:
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 9:42 ص | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 9:45 ص

توفي أبا كياري أحد أقرب المستشارين للرئيس النيجيري محمدو بوهاري، يوم الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أبرز ضحية بالفيروس في أكبر اقتصاد في إفريقيا.

وكان بوهاري قد عين كياري، وهو رئيس تنفيذي سابق للمصرف المتحد لأفريقيا، في منصب كبير موظفيه في أغسطس 2015، وجدد تعيينه بعد فوزه بفترة ثانية في المنصب. ووراء الكواليس، كان كياري يعتبر أحد السياسيين الأقوياء في البلاد التي يتجاوز عدد سكانها 200 مليون نسمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئاسة النيجيرية قولها في بيان، إن إصابة كياري بفيروس كورونا تأكدت بعد عودته من رحلة إلى ألمانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك