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أنتجت وزارة الثقافة، أغنية جديدة، بعنوان "كلمة حق"، التي تهديها للشعب مصر لتبرز خلالها جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في التصدي لفيروس كورونا المستجد .

وطرحت الوزارة، الأغنية على قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب وعلى صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن القوى الناعمة بمختلف صورها تلعب دورا حيويا فى تشكيل الوعى وتعد أدق وسيلة للتعبير عن الوجدان الجمعى.

وأضافت أنه تم إنتاج أغنية كلمة حق إهداء من قلب مصر إلى شعب مصر، انطلاقا من مشاعر التقدير والامتنان التى يعكسها نبض المجتمع تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة وأبطال القطاع الطبى وكل من يشارك فى العمل لرفعة الوطن، موجهة التحية لكل من ساهم فى تنفيذ هذا العمل وخروجه للنور.

"كلمة حق" غناء نهي حافظ ، كلمات وألحان السيد شعبان فرج ، توزيع يحيى الموجي ، ميكس أحمد لطفي ، مونتاج شريف رضا ورؤية محمد منير

رابط الأغنية على الفيسبوك:



