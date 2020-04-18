إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 700 ألف

تخطى إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أمريكا أكثر من 700 ألف حالة، فيما شهد يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) حدوث ما لا يقل عن 3,772 حالة وفاة.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن701،131 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز تسجيل 29980 إصابة جديدة في البلاد، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 36,997.

كانت أمريكا قد تجاوزت 600 ألف إصابة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع.

وعندما تبدأ الولايات المتحدة في تضمين "الوفيات المحتملة" في حساباتها، ومثلها جامعة جونز هوبكنز في الأيام القادمة، فإنه من من المتوقع أن تظهر تغييرات لافتة في ارتفاع عدد الوفيات.

ويشمل إجمالي الحالات ما تم تسجيله في جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، إضافة إلى جميع الحالات التي أُعيدت إلى البلاد.