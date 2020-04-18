معلول: كنا نتمنى مواجهة الزمالك بالدوري لرد الاعتبار بعد أحداث السوبر

أكد علي معلول نجم الأهلي، أنه فريقه كان يتمنى مواجهة الزمالك في الدوري في المباراة التي انسحب منها الأخير، وذلك لرد الاعتبار بعد الخسارة في مباراة السوبر بأبوظبي بركلات الترجيح.

وقال معلول في تصريحات لقناة "الأهلي":«كنا نتمنى مواجهة الزمالك والفوز عليه ردا للاعتبار على ما حدث بعد مباراة السوبر وليس للأداء لأن الأهلي كان أفضل في ٩٠ دقيقة وخسر بركلات الحظ، وكذلك دافع قوي قبل مباراة صن داونز».

وأضاف:«مباراة صن داونز كانت "حياة أو موت" لرد اعتبار النادي لأن الخسارة مجددا تعني أن يرحل كل اللاعبين عن الأهلي، كان لدي إصرار على ترك بصمة، وتقديم ١٠٠٠٪ من مستواي».

وواصل:«فايلر كان هادئا، وقال قبل المحاضرة سنفوز، كان يحمسنا ولم يكن متوترا، التدريب أهم شيء لفايلر، لا يلتفت للأسماء، السفر مبكرا إلى جنوب أفريقيا كان خطوة مفيدة فنيا وبدنيا».

وحول سفر الخطيب مع الفريق في مباراتي صن داونز والهلال:«الخطيب شخص هاديء ولا يحب الكلام كثيرا تحدث معنا مرة واحدة خلال 6 أيام في بريتوريا، تواجده معنا في البعثة رسالة قوية لنا جميعا في الفريق، ورد اعتبار لمصر كلها، فنحن نتحدث عن 60 أو 70 مليون مشجع للأهلي».