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كيف تشترى كتبا وتأتيك فى البيت؟

«الديوان الإسبرطى».. دعوة لفهم ملابسات الاحتلال الفرنسى للجزائر وكيف تتشكل المقاومة؟

صورة مقربة للأعمال الفائزة على مدى 13 دورة لجائزة البوكر العربية

فوزية العشماوى فى كتابها «المرأة فى الخطاب القرآنى» (3) : نؤيد الدعوة إلى مراجعة أحاديث البخارى ومسلم

سمير فؤاد يكتب عن الفنان دافيد هوكني

قاسم عبده قاسم: الفناء الكبير حصد 20 ألف نسمة يوميًا.. ولم يستطع الأحياء دفنهم

رواية لكاتب صحفى تنبأت بوباء كورونا منذ 15 عاما.. ورفضتها دور النشر البريطانية

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