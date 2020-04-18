قررت وزارة الداخلية السعودية، منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي الفيصلية والفاضلية، بمحافظة الأحساء، على مدار الـ24 ساعة، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أنه سيتم السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، على أن يكون ذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأضافت أن جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها ستستمر خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحيًا، ولكن في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات المعنية.