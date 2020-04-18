أشاد سيد معوض ظهير أيسر الأهلي السابق، بامكانيات علي معلول نجم الأهلي، مشيرًا إلى أنه أحد أسباب تألق المارد الأحمر بالموسم الحالي.

وقال سيد معوض عبر قناة الأهلي في رسالة لمعلول:«علي من الشخصيات المهذبة للغاية، ورجل مخلص، وأنا لدي موقفين أتذكرهما جيدا مع معلول».

وذكر معوض أن الموقف الأول كان حينها مدربا في صفوف الأهلي، وقابل المارد الأحمر الصفاقسي في دبي، والتقى بعلي معلول في فندق الإقامة، وقال له الظهير التونسي إنه يحبه للغاية.

أما الموقف الثاني فقال معوض أنه كان بمباراة الأهلي والترجي في دور الثمانية من دوري الأبطال قبل 3 مواسم، وأن الأهلي كان متأخرا بهدف في الشوط الأول، وبين شوطي المباراة اجتمع بمعلول وتحدث معه لأكثر من دقيقة، وبعد ذلك في الشوط الثاني نجح معلول في تسجيل هدف وساهم في صناعة آخر.

وعاد مجددا للحديث عن معلول وقال:«معلول أحد الأسباب في حصول الأهلي على الدوري بالموسم الماضي، إن لم يكن السبب الأول، أيضا من الأسباب الأساسية في انتعاش الأهلي هذا الموسم سواء على مستوى دوري أبطال إفريقيا أو في الدوري، وشهادتي فيه مجروحة».