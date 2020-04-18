الدوري الأمريكي يمدد تعليق المنافسات حتى 8 يونيو

قرر مسؤولو الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم يوم الجمعة تمديد تعليق المنافسات حتى الثامن من يونيو على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا وقالوا إنهم يدرسون عدة خيارات للعب موسم 2020 كاملًا.

وخاضت كل فرق الدوري الأمريكي مباراتين فقط من 34 في الدور التمهيدي قبل أن يتم تعليق النشاط في منتصف مارس حيث فرض الدوري اجراءات لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19.

وكان الدوري الأمريكي قرر في البداية إيقاف المباريات حتى 30 مارس وبعدها مدد تعليق النشاط حتى العاشر من مايو أيار بناء على توصية مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بحظر أي تجمعات تتضمن أكثر من 50 شخصا.

وكان من المفترض أن تبدأ الأدوار الاقصائية في أكتوبر يعقبها النهائي في بداية نوفمبر لكن مسؤولي الدوري قالوا في بيان إنهم يدرسون عدة مقترحات تتضمن تأجيل النهائي إلى ديسمبر أو بعد ذلك.

وأقيم نهائي الدوري الأمريكي للمحترفين في ديسمبر في الفترة من 2012 إلى 2018 لكن البطولة استحدثت نظاما جديدا العام الماضي بحيث أقيمت كل المباريات قبل فترة التوقف الدولية في نوفمبر.

ويتفاوض مسؤولو الدوري كذلك مع اللاعبين بشأن الرواتب بسبب تداعيات الأزمة الصحية على المسابقة والأندية.

وشهد هذا العام انطلاق النسخة 25 من الدوري الأمريكي للمحترفين.