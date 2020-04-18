وكيل القوى العاملة بالبرلمان: تقرير 12% للأجر الأساسي لغير المخاطبين وقطاع الأعمال العام

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تقرر تخصيص حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحهم حافزًا إضافيًا، بالإضافة إلى تقرير علاوة للعاملين بقطاع الأعمال العام، منوهًا بأن الحد الأدنى للعلاوة تقرر بـ 75 جنيه.

وأضاف «وهب الله» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن الميزانية الجديدة ستبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مشيرًا إلى تقرير 12% للأجر الأساسي لغير المخاطبين، بالإضافة إلى علاوة 12% لقطاع الأعمال العام.

وأوضح أنه تقرر إضافة حافزًا إضافيًا للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بواقع 150 جنيه شهرية للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة المالية الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية والأولى، و325 للمدير العام.

وذكر أنه تقرر ضم العلاوات الخمس الخاصة بالمعاشات، التي أقرها الرئيس السيسي، لتُطبق على العاملين الذين انتهت خدمتهم اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2006، وحتى 31 ديسمبر 2019، موضحًا أن الحد الأقصى للعلاوات خمس فقط، مع الفروق المالية بينها.

وأشار إلى أنه تقرر صرف هذه العلاوات للعاملين بقطاع الأعمال العام والحكومي، مع صرف العلاوات الخمس لقطاعات الحكومة وقطاع الأعمال العام، وجزء من العاملين بالقطاع الخاص الذين كانت تدفع لهم تأمينات من جهة عملهم الخاصة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم السبت، لمناقشة المشروع المقدم من الحكومة بخصوص زيادة العلاوات، وتعديل بعض القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

https://youtu.be/F-Ez1WCwQg4

https://youtu.be/F-Ez1WCwQg4