الدكتور هشام صالح الاستشارى فى «الإمبريال كوليدج» يتحدث لـ«الشروق»:

كورونا بدأ فى التراجع.. لكن الخوف من الموجة الثانية



الصحة والعلاج فى بريطانيا مجانى.. لكن النظام الألمانى أكثر فاعلية

أفضل الوصفات.. عمليات فحص واختبارات كثيرة مع سياسة عزل حقيقية

دراسة «الإمبريال كوليدج» جعلت الحكوة البريطانية تعدل اتجاهاتها

على المصريين اتباع الإجراءات الصحية.. والإيمان بأن كورونا لا ينام نهارا!

ربما يكون تطعيم المصريين بالدرن سببا فى قلة الإصابات

درس كورونا الأساسى: «على العالم أن يتعاون فى الصحة بدلا من الصراعات والحروب»



الدكتور هشام صالح طبيب مصرى كبير، هو استشارى ورئيس قسم أمراض الأنف بجامعة إمبريال فى لندن.

هو يعرف كيف يعمل النظام الصحى فى بريطانيا، وإلى حد ما فى أوروبا. وشأن الغالبية من الناس سواء كانوا عاديين أو متخصصين، فقد تفاجأ بعاصفة فيروس كورونا التى ضربت العالم كله كبيره وصغيره.

«الشروق» تواصلت معه هاتفيا، وسألته عن تقديره لكيفية تعامل الحكومة البريطانية مع الفيروس، وما هى النصائح التى يمكن أن يقدمها لمصر والمصريين.

والنقطة الأهم فى كلامه هى أنه يعتقد أن ذروة الفيروس ربما تبدأ فى الانحسار قريبا سواء فى بريطانيا أو بعض دول أوروبا، التى كانت الأكثر تعرضا لضربات الفيروس.

وإلى نص الحوار الذى جرى عبر الهاتف مساء يوم الأحد الماضى:

< هل هناك وصفة محددة لمواجهة فيروس كورونا؟

ـــ فيروس كورونا، هو الأشد والأعنف، ليس بحسبان عدد الضحايا، ولكن فى تأثيره على غالبية بلدان العالم فى وقت واحد. وبالنسبة لبريطانيا، فنحن نتعلم من خبراء علم الأوبئة، والدرس الأهم أن لكل فيروس فترة ذروة. وفى حالتنا الراهنة سواء لبريطانيا أو لمصر أو لأى دولة، فلو تم تطبيق سياسة العزل بصورة صحيحة، وتباعد الناس اجتماعيا، فإن فرص التعافى ستكون كبيرة. ومع سياسة العزل لابد أن تكون هناك عملية رصد وفحص وتقصى، وإجراء المزيد من الاختبارات للكثير من الناس، حتى يتم عزل أكبر عدد ممكن من المصابين. حينما يحدث ذلك، وحينما يتعافى المصابون ويكونون الأجسام المضادة، فإننا وقتها نكون قد اقتربنا من التغلب على الفيروس.الصين فعلت ذلك إلى حد كبير، لكن هل الاختبارات دقيقة أم لا، هذا سؤال لا نعرف الإجابة الحاسمة عليه حتى الآن.

< وما هو الفرق بين ما حدث فى بريطانيا وألمانيا ودول أخرى على سبيل المثال؟.

ــ بريطانيا أكثر زحاما، خصوصا فى المدن. فى حين أن السكان موزعون بصورة أكبر فى ألمانيا، التى طبقت نظام العزل والتباعد الاجتماعى أفضل وفى وقت مبكر. ولذلك فإن فترة ذروة الفيروس فى ألمانيا حصلت، وربما نشهد قريبا بدء العد التنازلى بصورة أسرع. الفارق أيضا أن بريطانيا بدأت متأخرة، ولأسباب سياسية، رغم أن التوصيات الطبية والصحية كانت توصى بالعزل مبكرا. والبعض، تبنى نظرية الانتظار حتى تحدث «مناعة القطيع»، لكن الدراسة التى أجرتها «امبريال كوليدج» مدعومة بالبيانات والتقديرات الاحصائية بأن الانتظار والعزل المتأخر، قد تكون له نتائج وخيمة وسوف يتسبب فى وفيات كثيرة، جعل الحكومة تعدل عن قرارها، وتغير الخطة وتبدأ المواجهة.

فى المقابل هناك نماذج جيدة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية الذين توسعوا فى عمل الاختبارات والفحوص والعزل، كما أننى لا أصدق الأرقام التى تعلنها بعض الدول مثل روسيا، وظنى أنها غير صحيحة.

< كيف تؤثر السياسة على النظام الصحى؟!

ــ النظام الصحى فى بريطانيا مجانى بالكامل، وفى ألمانيا يتحمل المواطن بعض التكلفة. وبالتالى فإن النظام الصحى فى بريطانيا يتعرض لضغوط شديدة. وبسبب التمويل فإن الطلبات المتزايدة لضخ أموال فى المشروعات الصحية، تكون ضعيفة، وليست كما يحدث فى ألمانيا مثلا. على سبيل المثال هناك طبيب أنف وأذن لكل ١١٠ آلاف بريطانى مقابل واحد لكل ٤٠ ألف ألمانى أو فرنسى. خارج بريطانيا هناك ضرائب أكثر، وبالتالى توجد القدرة على تمويل المزيد من المشروعات الصحية.

قبل عامين كانت هناك موجة إنفلونزا شديدة، وتم طلب تمويل، ورغم ما يتم دفعه، إلا أنه قليل بالنسبة لمطالب كثيرة متتالية، وهكذا يصبح طلب التمويل بلا نهاية. ثم هناك التنافس المستمر بين حزبى العمال والمحافظين، وأى حزب يقول إنه سيفرض ضرائب أكثر، يتعرض لعقاب انتخابى.

برنامج «أوباما كير» كان متميزا فى إتاحة العلاج لأكبر عدد من الأمريكيين. لكن الصراع السياسى بين الديمقراطيين والجمهوريين أثر بالسلب عليه لأن ترامب يعارضه وعطل أجزاء كثيرة فيه.

< كيف تتوقع الأمور فى الفترة المقبلة؟

ــ هناك أخبار طيبة من ألمانيا بأنها تجاوزت فترة الذروة، وتشير البيانات إلى شفاء العديد من المصابين وتكوينهم أجساما مضادة، وهو ما يبدو أنه سيتكرر فى فرنسا وإيطاليا. والتوقعات أن تكون فترة الذروة فى بريطانيا الأسبوع المقبل، وبعدها يبدأ المنحنى فى النزول. لكن الخوف أن تكون هناك ذروة أخرى.

وبالتالى فمن المهم أن تكون هناك فترة حضانة أو عزل كامل للناس خلال أسبوعين، من بدء انكسار الذروة، حتى يتم التأكد بأن الأمور تسير فى الطريق الصحيح. لكن الخطأ الأكبر هو أن يعتقد الناس أن الفيروس انتهى ويمارسون حياتهم فورا من دون وضع الإجراءات الاحترازية فى الحسبان.

وأحد المزايا فى النظام الصحى البريطانى هى البيانات الكاملة لكل شخص، ولكل حالة سواء كان مصابا أو متعافيا أو توفى فى المستشفى أو المنزل.

قاعدة البيانات السليمة تسهل اتخاذ إجراءات سليمة وسريعة. لكن أحد العيوب فى بريطانيا أيضا أن الناس لم يطبقوا التباعد الاجتماعى بصورة كاملة، واستمر نزول بعضهم للشوارع والحدائق. وربما يعود ذلك فى جزء منه إلى الثقافة العامة فى بريطانيا التى توفر المزيد من الخصوصية والحرية للمواطن، ولا تميل للتدخل فى حياته. لكن أظن أن كثيرين دفعوا ثمنا لذلك. المواطن البريطانى «لا يسمع الكلام جيدا»، بمعنى عدم إطاعة أوامر العزل والتباعد الاجتماعى، مقارنة مثلا بالمواطن فى الصين أو كوريا الجنوبية..

< هل تتابع كيفية مواجهة المصريين لفيروس كورونا؟

ــ أعرف أن الإمكانيات ليست كبيرة، لكن فى يدنا أن نطبق سياسة حظر التجول والحد من التجمعات بأفضل طريقة ممكنة، وألا يعتقد البعض أن الفيروس ينشط ليلا أثناء حظر التجول، وينام نهارا والناس فى الشوارع!. من المهم التقيد بكل الإجراءات التى تعلنها الحكومة والأجهزة الصحية المختلفة.

وهناك حاجة ملحة لعمل التوازن بين استئناف النشاط الاقتصادى، واتخاذ أقصى الإجراءات الصحية لحماية الناس. وأتمنى ألا يتحدث أحد عن اختراع أو اكتشاف علاج إلا بعد اتباع الإجراءات العلمية السليمة. ومن الأخبار المبشرة إلى حد ما هى أن المصريين الذين تم تطعيمهم ضد الدرن، قد يكونوا أقل عرضة للإصابة بالفيروس. هذا الكلام ليس نهائيا وحاسما، لكن له أساسا علميا إلى حد ما. المهم مرة أخرى الحذر ثم الحذر حتى نتأكد من تراجع الفيروس، أو اكتشاف علاج فعال له. وأذكر أننى حصلت على تطعيم الدرن عندما كنت تلميذا فى المرحلة الابتدائية فى مصر أواخر الستينات من القرن الماضى.

< وما الدور المهم الذى تلعبه مؤسسة مثل الامبريال كوليدج؟

ــ المؤسسة الطبية المرموقة أجرت دراسة إحصائية أشرف عليها الدكتور نيل فيرجسون، كان لها دور فعال فى طريقة معالجة الحكومة البريطانية للأزمة. هذه الدراسة بينت بوضوح أنه إذا تم التأخر فى العزل ستكون هناك نسبة عالية جدا من الإصابات والوفيات، وإذا تم التبكير سيكون العكس. الحكومة أخذت بنصيحة هذه الدراسة وعدلت سياستها. الآن هم يعملون على أبحاث مهمة فيما يتعلق بالدواء. صحيح أن النتائج ليست مضمونة ١٠٠٪ لكن المؤكد أنها سوف تساعد.

< هل ستتعلم البشرية شيئا مفيدا من فيروس كورونا؟

ــ نعم هذا أمر مؤكد، واعتقد أننا سنتعلم أشياء كثيرة. لم نتصور أبدا أن نواجه وباء بهذا الشكل، وليس له علاج حتى الآن. ولأول مرة يكون العالم كله تحت رحمة وباء بهذه الخطورة. الدرس الأساسى أنه صار مطلوبا جدا أن يتعاون العالم بأكمله لمواجهة الفيروس، وبدلا من إنفاق الأموال الطائلة على الحروب والصراعات علينا أن نواجه لبناء المستشفيات وتدريب الأطباء والممرضين حتى نحسن من أوضاعنا الصحية. وأن يكون لدينا توقعات باحتمال تحور فيروسات جديدة. علينا أن نغير أنظمة التعليم، حتى يكون لدينا أجيال متعلمة بصورة أفضل وقادرة على مواجهة هذه التطورات الجديدة.