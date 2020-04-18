مسئول ألماني يرفض إقامة المباريات بدون جماهير: ستفقد كرة القدم طعهما

صرح شتيفان فايل، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، بأنه ليس من أنصار المباريات الخالية من الجمهور.

وفي مقابلة مع صحيفة "هانوفرشه الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي :" من الواضح أن هذه القضية لها معنى وجودي بالنسبة للأندية على الصعيد الاقتصادي، وبالنسبة لي شخصيا كمشجع أنا لا أستطيع أن أتحمس لمباراة بدون جمهور، فهذا يشبه مذاق الطعم المجمد قبل تذويبه".

في الوقت نفسه، أعرب فايل عن تفهمه لضرورة الحديث عن هذه الإمكانية :"لأن كرة القدم أيضا هي شكل من أشكال مزاولة المهن، وهناك قطاع مهم من الرياضة التنافسية سيتوقف بدون هذه الإمكانية، وهذا أمر لا يريده أحد".

تجدر الإشارة إلى أن أزمة كورونا الراهنة تسببت في وقف الدوري الألماني حتى نهاية أبريل الجاري على الأقل، وتسعى الأندية إلى إتمام الموسم بحلول نهاية يونيو المقبل في أحسن الظروف وذلك عن طريق إقامة مباريات بدون جمهور.

وأعرب فايل عن شعوره بالقلق ولاسيما بالنسبة للرياضات التي لا تعيش على حقوق البث التلفزيوني مثل كرة اليد على سبيل المثال :"ماذا عن نادي هانوفر بورجدورف، وهو نادي قمة، ولا يمتلك إيرادات في الوقت الراهن؟ وإذا انهار هذا النادي، فسيكون ذلك بمثابة خسارة فادحة، ويجب أن يكون هدفنا هو أن نمنع حدوث مثل هذا الشيء".

يشار إلى أنه منذ أمس الجمعة، تزايدت احتمالات صدور قرار بوقف دوري كرة اليد في ألمانيا، ومن المحتمل أن يصدر القرار يوم الثلاثاء المقبل بعد التشاور بين الأندية الـ36 المشاركة في دوري كرة اليد بدرجتيه الأولى والثانية.