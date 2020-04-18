ضبط سائق تسبب في دهس زوجين بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط سائق تسبب في مصرع زوجين دهسا أثناء عبورهما الطريق بمنطقة الهرم بالجيزة.

وتلقى قسم شرطة الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب ومتوفيه، وانتقال رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل وبجوارها زوجها مصاب بإصابات بالغة، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفاة والمصاب بعبور الطريق صدمتهما سيارة ملاكي مما نتج عنه مصرع المتوفاة وإصابة زوجها والذي جرى نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على السائق.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وتوالت النيابة التحقيقات.