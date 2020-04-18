قال أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن مديرية الصحة تواصل جهودها المكثفة حول مكافحة انتشار فيروس كورونا بالمحافظة، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في بيان له اليوم السبت، أنه جرى اكتشاف عدة حالات إيجابية لفيروس كورونا ببعض مدن المحافظة، وذلك عقب ثبوت إيجابية التحاليل لديهم، وجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية اتخذت إجراءات العزل الذاتي لكافة المخالطين للحالات المصابة، خوفا من تفشي المرض داخل مدن المحافظة، وذلك عقب ظهور نتائج التحاليل مباشرة في منطقة السكن أو العمل، وفرض الحجر الصحي عليهم لمدة ١٤ يوما خلال فترة حضانة الفيروس، للمتابعة الدورية لهم مع إعطائهم الإرشادات والنصائح الطبية الواجب اتباعها خلال فترة العزل.

وأوضح أن أغلب الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا داخل المحافظة، هي حالات مخالطة لحالات إيجابية جرى اكتشاف إصابتها خلال فترة العزل المفروضة عليهم.

كما تتخذ المديرية كافة التدابير والإجراءات الوقائية، اللازمة نحو أعمال الرش وتطهير أماكن اكتشاف الإصابة لمنع انتشار الفيروس ونقل العدوي.

وأهاب وكيل وزارة الصحة المواطنين، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، واتباع قواعد الحيطة والحذر نحو تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، وترك مسافات مع المحيطين مع المداومة على غسل اليدين وتنظيفها بالماء والصابون.