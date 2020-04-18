اتحاد التنس الهندي يطلق بطولات لمساعدة اللاعبين

قال اتحاد عموم الهند للتنس، اليوم السبت، إنه يخطط لإقامة بطولات محلية بدءا من يوليو، لدعم اللاعبين المتعثرين ماليا خلال فترة العزل العام.

وأشار الاتحاد إلى أنه وضع خطة متوسطة بدعم الحكومة، لتخفيف معاناة اللاعبين في الدرجات الأدنى من بطولات المحترفين.

وأوضح الاتحاد الوطني أن الهند، فرضت العزل العام حتى الثالث من مايو ، ومن المحتمل رفع القيود على السفر في غضون الشهرين المقبلين.

وقال الاتحاد الهندي، في بيان "هذه البطولات ستكون لمصلحة لاعبي التنس، في جميع أنحاد البلاد، بعدما أثر الفيروس على أرزاقهم، بالإضافة إلى تدريباتهم واستعداداتهم".

وواصل "(ستكون البطولات) بهدف مساعدة اللاعبين، للحفاظ على حالتهم البدنية وتنافسهم واستعداداتهم للمباريات، بدون أعباء مالية كبيرة".

وفي الوقت الذي يحصل فيه لاعبو بطولات القمة، على جوائز مالية كبيرة، يعاني من هم في الدرجات الأدنى لكسب قوتهم.

ويحتل سوميت ناجال المركز 127 عالميا، وهو أفضل مركز بين لاعبي بلاده، ويأتي خلفه براجنيش جونشواران ورامكومار راماناثان، في المركزين 132 و186 عالميا، على الترتيب.

وتعتلي أنكيتا راينا قائمة اللاعبات في الهند، وهي تحتل المركز 163 عالميا.

وتابع الاتحاد "اتحاد عموم الهند يقترح إقامة بطولات في جميع الفئات العمرية.. سيكون هذا في بداية (يوليو أو أغسطس)، مع مراعاة القيود على السفر".

وواصل "ستتوسع بعد ذلك إلى بطولات مناطق وبطولات وطنية، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بمجرد تخفيف القيود على السفر والتباعد الاجتماعي".