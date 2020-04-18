بوتين يطالب الدفاع الروسية بوضع خطة لاستخدام وسائل القوات المسلحة لمواجهة كورونا

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع الروسية، بوضع خطة بشأن إمكانية استخدام وسائل القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «بوتين»، حسبما نشر موقع «روسيا اليوم»، صباح السبت، أنه سيبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى 22 أبريل، في تلقي اقتراحات بشأن إمكانية استخدام القوات والوسائل الخاصة التابعة للجيش في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، صباح السبت، وصول إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 36793 حالة إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى 313 حالة وفاة.