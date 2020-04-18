لجنة من رؤساء الجامعات للبت في شكاوى البحوث والاستفسارات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، جلسته رقم 699؛ لمناقشة ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وعضوية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات عضوا ومقررا، والدكتور صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور حسن أحمد محمدين مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، ومحمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر أن الجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتقدم ذكرها وتلقى أية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد.

كما تتولى اللجنة التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض على المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها.