في وقت يحارب فيه العالم فيروس كورونا المستجد بإجراءات مشددة، مضطرين لتنفيذها لاحتواء تفشي الفيروس، الذي يودي بالأرواح ويسقط المصابين، كحالات الحظر والإغلاق الذي تشهده معظم دول العالم، وإيقاف السفر وإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، ومع استمرار الأوضاع بدأ المواطنين في بعض البلدان يضجرون من الوضع الحالي، يعدون الأيام والليالي لعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية.

لكن يبدو أن المواطنين البريطانيين كان لهم رأي آخر، حيث أظهر استطلاع للرأي، أجرته منظمة "يو جوف" الدولية المختصة بأبحاث الأسواق، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، أن 9% فقط من البريطانيين يريدون عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وخلص استطلاع الرأي، الذي أجري على آلاف البريطانيين، أن المواطنين في المملكة المتحدة لاحظوا تغييرات ومميزات كبيرة لعمليات الحظر والإغلاق، بما في ذلك أن الهواء أصبح نظيفًا، وتشجعت الحياة البرية على القدوم للمدن، وأصبح المجتمع متماسكًا وأقوى من السابق، وزادت الروح الوطنية لدى الشعب؛ لذا يأمل أكثر من نصف الخاضعين للاستطلاع بنسبة 54%، أن يؤثر الإغلاق والحظر على حياتهم، ليجروا بعض التغييرات فيها للأحسن، وأن يتعلم البلد ككل من مميزات وفوائد الأزمة.

فقال 42% من المشاركين إنهم باتوا يقدرون قيمة الطعام والاحتياجات الأساسية الأخرى، أكثر منذ بدء الوباء، وأنهم سيحرصون على الاستهلاك بكميات معتدلة في المستقبل، فيما أحب 38% من البريطانيين أنهم استطاعوا تعلم طرق الطهي من الصفر.

ووجد 61% ممن شملهم الاستطلاع أنهم باتوا ينفقون أموالاً أقل، ويستطيعون تدبير بعض المدخرات التي تساعدهم في المستقبل، فيما لاحظ 51% أن البيئة والحياة أصبحت أجمل مع الحظر والإغلاق، حيث بات الهواء نظيفًا، والحياة الطبيعية تعم الشوارع بعد إقبال الحيوانات البرية الجميلة من الغابات القريبة.

فيما أشار 40% من المواطنين المشاركين إلى الوحدة الوطنية التي حلت على الشعب، فأصبح لدى معظم المواطنين إحساسًا أقوى بالدولة، وقدرة على مساعدة الحكومة والوثوق بها منذ بدء تفشي المرض، ورأي 39% أن البقاء بالمنازل جراء تداعيات الفيروس وطدت علاقتهم بعائلاتهم وأصدقائهم.

وأجري المسح بتكليف من الجمعية الملكية للفنون في المملكة المتحدة، إلى جانب مؤسسة الغذاء البريطانية، كجزء من عملهم للأخذ برأي المواطنين لوضع خطة لتطوير العمل بمجال للأغذية والزراعة المستدامة واستخدام الأراضي والاقتصاد الريفي.

وقال البروفيسور توم ماكميلان، من الجامعة الزراعية الملكية في لندن: «يشير استطلاع الرأي إلى وجود نية حقيقية للأمة للتغيير والتعلم من أزمة كورونا، يحاول الناس إيجاد أشياء جديدة ويلاحظون الاختلافات في المنزل وفي عملهم وفي المجتمع».

وأكد «ماكميلان»، أن الرغبة بالتغيير والتعلم من الوضع الحالي يظهر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالطعام والزراعة والريف، مضيفا: «إلى جانب الاستجابة لحالات الطوارئ، علينا أيضا الإهتمام بأراء المواطنين للمساعدة في تشكيل المجتمع الذي نريده، بما فيها، الطريقة التي نريد أن نطعم بها أنفسنا، عندما نتعافى من الوباء».

فيما قال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة التأمين العامة البريطانية "أر إس إيه": «إنه بالرغم من اتخاذ تلك الإجراءات الوقائية كانت نوع من الطوارئ الفورية للتصدي للفيروس، إلا أنه يمكننا استغلال هذا الوقت لتصور مستقبل أفضل، والاستفادة من نقاط التميز فيه».

وتابع الرئيس التنفيذي: «يظهر هذا الاستطلاع أن الشعب البريطاني يدرك بشكل متزايد أن صحة الناس والكوكب لا ينفصلان، وأنه حان الوقت للتغيير البيئي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الجذري».