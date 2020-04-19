 بموافقة الداخلية.. محلات الحلويات ومسابك الألمونيوم خارج الحظر في الدقهلية - بوابة الشروق
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بموافقة الداخلية.. محلات الحلويات ومسابك الألمونيوم خارج الحظر في الدقهلية

مصنع حلويات
مصنع حلويات
نعمان سمير:
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 11:47 م | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 11:47 م

أعلنت الغرفة التجارية فى بيان لها، أن فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وافق على طلب المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، بالتصريح لجميع محلات ومصانع الحلويات للعمل كل أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً.

وقالت الغرفة فى بيانها، إنه شرط عدم السماح للزبائن بالجلوس بالمحلات (بيع فقط)، ومراعاة عدم وجود تزاحم والحفاظ على البعد الاجتماعى بين الزبائن، والسماح للدليفرى بالعمل جميع أيام الأسبوع.

وأضافت أنه تم التصريح أيضا لجميع مصانع وورش ومسابك الألمونيوم للعمل كل أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت على مدار ٢٤ ساعة، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية، حيث إن ميت غمر يوجد بها ٨٠٪ من صناعة الألمونيوم بمصر.


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