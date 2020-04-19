تطهير وتعقيم قسم شرطة ثانِ المنتزه شرقي الإسكندرية

شهد، قسم شرطة ثان المنتزه، التابع لمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، حملة تطهير وتعقيم شاملة، لكافة "المكاتب، والطوابق، والأسطح، والأرضيات، وأماكن الحجز"، بواسطة مركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية الذي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت عملية التعقيم، تطهير الأسطح والأرضيات أيضًا، باستخدام المطهرات، وبالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، بواسطة مواتير الرش المحمولة والفنطاس، والرشاشات اليدوية، بالتنسيق مع مسئولي حي ثانِ المنتزه، وذلك حفاظا على الصحة العامة، لضباط، وأمناء، وأفراد الشرطة، والمواطنين، الذين يترددون على القسم.