قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة أصدرت بيانًا ينفي صحة فتح المساجد في رمضان لحين زوال العلة، مضيفًا: «لدينا 10 ألاف مسجدًا وزاوية لم نرصد فيها سوى مخالفة واحدة».

وأضاف «القاضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة، أن الظروف الحالية تدعو لتكاتف الجميع لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مطالبًا الجميع بالالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة.

وأوضح أنه تم انهاء خدمة العامل الذي خالف القرار وفتح المسجد في صلاة الجمعة بحلوان، مشيرًا إلى عدم جواز إقامة صلاة الجمعة خارج المساجد، سواء في الشوارع أو على أسطح المنازل، حتى في حال تواجد عدد من الناس.

وأكد أنه لن يتم رصد سوى مخالفة واحدة في المساجد، وثلاثة خارج المساجد، مستشهدًا بالآية القرآنية: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».