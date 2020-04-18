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معلول: محمد عبدالوهاب يعيش في قلوب جماهير الأهلي

محمد جلال
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 2:07 ص | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 2:31 ص

 أكد علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، أن جماهير الفريق مخلصة للغاية والدليل أنها تتذكر وتعشق محمد عبد الوهاب على الرغم من وفاته منذ فترة كبيرة.

وقال معلول في تصريحات لقناة ناديه: «أعرف عبد الوهاب جيدا، وجماهير الأهلي تعشقه وتحبه للغاية، لأنه كان مخلصا لناديه والجماهير لا تنساه ابدا، وهو يعيش في قلبهم جميعا».

وأضاف: «هناك أكثر من لاعب قريب مني في الأهلي مثل محمد الشناوي وحسام عاشور وحمدي فتحي واليوم ديانج وعمرو السولية».

وعن المنافسة في مركز الظهير الأيسر أجاب:«المنافسة في النهاية تصب في مصلحة الأهلي لأنها تنتج أكثر ما عندنا جميعا أما على المستوى الشخصي ولا وجود لخلافات مع اي لاعب بل بالعكس الكل يحبنا ويحترمنا».

وأتم: «في المباريات ينصحني دائما أيمن أشرف بالزيادة العددية في الهجوم ويطمأني أنه سيكون خلفي لتغطية أي كرة، وهناك حب بيننا جميعا في الفريق».


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