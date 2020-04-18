أميرة الطلياوي تكتب: كبار السن بين الحجر والعزلة في زمن كورونا

استمعت إلى وزير الدفاع الاسرائيلي "نافتالي بينيت "و هو يتكلم عن فيروس كورونا : بين الاحتياج الصحي لمراعاة المسافات الاجتماعية و المكوث في المنزل لمنع الفيروس من الانتشار والتخفيف عن المنظومة الصحية و بين التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لتلك التدابير وخاصة مع توقع استمرار انتشار الفيروس وتأخر المصل الواقي من المرض والذي قد لا يكون متوفرا قبل عام و نصف من الآن مما يجعل الكثير من الدول تتحدث عن مناعة القطيع و هي: ترك الفيروس لينتشر بين السكان ليصيب اكبر عدد منهم بما لا يقل عن 70 بالمائة لتنشئ لديهم مناعة منه.

ولكن ماذا عن الفئات الضعيفة من المجتمع مثل كبار السن و ذوي الأمراض؟ يقترح السيد بينيت احتجاز تلك الفئات الضعيفة في المنازل بينما تستمر الحياة في سائر البلاد.



الرجل تكلم بواقعية و بصراحة شديدة باعتبارة رجلا عسكريا ينظر إلى المصلحة العامة لشعبة دون الأخذ في الاعتبار مصالح تلك الفئة و التي سيصيبها الكثير من الضرر من جراء ذلك الاحتجاز.

ما قالة وزير الدفاع الاسرائيلي بدأ لي صادما و لكنة لم يكن جديدا، تحدث بة الكثير من الساسة حول العالم و ان كان بلغة اكثر دبلوماسية.

احتجاز كبار السن أو انعزالهم طواعية قد يبدو امر لا مفر منة و لكنة يضعنا كمجتمعات امام معضلة أخلاقية كبري لأننا ببساطة نضع آباءنا وأمهاتنا بين مطرقة المرض بالفيروس و بين سندان العزلة.

ولكن ما هي العزلة في الكبار و ما آثارها؟

العزلة هي انقطاع كبار السن عن العلاقات الفعلية بافراد المجتمع و من ثم الانسحاب من المساهمة في الأنشطة و المساحات الاجتماعية مما يؤدي إلى عواقب وخيمة اهمها التدهور الذهني و المعرفي و القلق و الاكتئاب وأمراض القلب و السمنة و ضعف المناعة مما بدورة قد يجعل كبار السن أكثر عرضة للعدوى.

الأمر الآخر هو أن الكبار في حاجة إلى دعم الشباب لهم في هذة المرحلة العمرية فهم في حاجة الي من يساعدهم في شؤونهم الخاصة سواء كان التبضع أو صرف المعاش أو شراء الأدوية أو التنظيف او الطبخ و بعضهم في حاجة إلى مساعدة حتى في الحركة والإطعام والعناية، والاحتجاز في هذه الحالات قد يكون كالحكم بالموت على من يعيش بمفرده.

كبار السن الذين تحملوا ويلات الحروب ودافعوا عن بلادهم ثم أعادوا البناء هم في أشد الاحتياج و الاستحقاق لكل الدعم في هذة الأوقات العصبية، لا أن يكونوا دائما من يدفعون ثمن الازمات.

وما هو الحل؟

الحقيقة أن الكبار لا يجب أن يوضعوا بين اختيارين أحلامها مر، بل يجب علينا جميعا، أفراد و جماعات، شعب وحكومة إيجاد المنطقة الوسطي، تلك التي تحميهم من الوباء و لا تحكم عليهم بالعزلة الأبدية و الموت البطئ

كأفراد علينا الاطمئنان علي كبارنا بالتليفون ووسائل التواصل الاجتماعي الاخري والزيارات المتكررة مع مراعاة الآداب الصحية الوقائية و تأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء

علينا كمؤسسات توفير اوقات خاصة بهم لقضاء احتياجاتهم اليومية بشكل أمن مثل تخصيص ساعة لكبار السن

علينا إيجاد المتنفسات الآمنة لهم كالنوادي و المنتزهات التي لا تسمح سوي لكبار السن بالدخول لتقليل فرص العدوي.

يجب على الدولة و من خلال وزارة التضامن أن يكون لديها حصر بأسماء كبار السن الذين لا يجدون من يعينهم على هذة الفترة وتوفير لهم من يقوم بذلك

وأخيرا، لكبارنا دين علينا يجب أن نوفي به وذلك من خلال طرق كل السبل لتخفيف هذه المحنة.



** استشاري طب المسنين و علوم الأعمار