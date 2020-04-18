أعلن جورجيو جوري، عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية في لومبارديا شمال إيطاليا الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، خلو كنيسة المدينة لأول مرة من توابيت ضحايا الفيروس.

وقال جوري، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث نشر صورة للكنيسة: "كنيسة المقبرة في برجامو فارغة.. أخيرًا"، وفقاً لما نقلتة صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وكان يتم وضع توابيت الضحايا الذين لقوا حتفهم في بيرجامو ومقاطعتها في الكنيسة لأنه لم يعد هناك مكان في المشرحة.

وتركت صورة التوابيت في الكنيسة إلى جانب صفوف عربات الجيش الإيطالي التي تحمل توابيت الضحايا في بيرجامو، علامة فارقة في نفوس الإيطاليين وخاصة أهل المدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت إيطاليا، التي تكبدت الخسائر الأكثر في الأرواح على الصعيد الأوروبي بسبب فيروس كورونا، السيطرة على الفيروس في مناطق الجنوب والوسط مقارنة بمناطق الشمال.

وقال رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا فرانكو لوكاتيللي إن "القدرة على منع انتشار العدوى في المناطق الوسطى والجنوبية مدعوم بقوة بأدلة الأرقام"، مضيفا: "حتى اليوم، ما يصل إلى 13 منطقة ومقاطعة ذاتية الحكم بها وفيات أقل من حالتين ومنطقتين دون حالات"، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وبشأن استئناف الأنشطة في البلاد، قال لوكاتيللي: "من المؤكد أن عدد الوفيات سينخفض أكثر، ولكن الشيء الذي يجب أن نضعه في الاعتبار هو الحاجة إلى توخي الحذر التام سواء بشأن حياتنا الإجتماعية وأنشطة الإنتاج".