على معلول يكشف عن كواليس انضمامه للأهلي ودور بوجلبان  

كشف علي معلول لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس انتقاله للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي.

وقال علي معلول في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي ": "أنيس بوجلبان تحدث معي كثيرًا عن النادي الأهلي وحمسني".

وأوضح: "كنت أتحدث مع شهاب اليلي (مدربه السابق بالصفاقسي) عندما فاوضني الأهلي، وقلت له إن هناك عرضًا من أحد الأندية المصرية ولم أوضح أنه الأحمر ووقتها رد عليً إذا كان الأهلي هو من يفاوضك اذهب بلا تفكير، وعندما عرضت الأمر على أقاربي وأصدقائي لم يتردد أحد وكله قال لي اذهب على الفور، والآن بعد مرور هذه السنوات تأكدت أن رأيهم كان صحيحًا".

وأشار: "أول من تحدث معي من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وقال لي إن الأهلي وجمهوره يحتاجون لي وهذا كان قبل انضمامي بعام كامل".

واصل: "رحبت بالفكرة ثم تحدثت مع وكيلي والمفاوضات سارت في المسار الصحيح، وكان رئيس نادي الأهلي وقتها محمود طاهر".

وكشف: "كان يوجد في عقدي مع الصفاقسي شرط جزائي 500 ألف يورو، ولكنني لم أفضل الخروج من خلاله لأن الصفاقسي له فضل كبير عليً وفضلت أن يستفاد من الصفقة".

وقال: "الأهلي تعامل باحترافية كبيرة خلال مرحلة التفاوض لأنه كان يعلم أنني قائد الفريق التونسي".

واستكمل: "وصلت للقاهرة وكان في استقبالي أعدادًا كبيرة من جماهير الأهلي في المطار، ووجدت حبًا كبيرًا منهم وكان من أسعد أيام حياتي".

وأضاف: "عندما أتيت للأهلي ورأيت المبادئ وشخصية النادي تأكدت من حديثه وأن أي لاعب يتمنى اللعب بقميص الأحمر".

وتابع: "الجميع رحبوا بي من وقت حضوري إلى مصر، وأنا سعيد بتواجدي هنا واللعب بقميص الأهلي".

وواصل: "أنيس بوجلبان قال لي إن الأهلي يعيش بالانتصارات والبطولات وتكلم معي كثيرًا عن المبادئ والمحظورات في النادي".