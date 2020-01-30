تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لمدة شهر حتى العشرين من مايو المقبل

أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة إضافية، تمتد حتى 20 مايو 2020.

وبحسب «وكالة المغرب العربي للأنباء» «ماب»، يأتي هذا التمديد في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأخذًا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة المغربية.

وأضافت أنه وفق بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة المغربية، فستظل جميع الإجراءات الوقائية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى لحالة الطوارئ الصحية سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حمايةً للصحة العامة للمواطنات والمواطنين المغاربة.

وتابعت أن الجهات المختصة ستواصل عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، في المغرب إلى 2670 حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 13.