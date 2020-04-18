الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب و25 للصرف الصحي آخر يونيو

بتكلفة 4.2 مليار جنيه.. «رسلان»: توصيل الصرف الصحي إلى 96 قرية في 7 محافظات

أعلن المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا لمياه الشرب و33 لصرف صحي الحضر، و22 في المناطق الريفية حتى منتصف مارس الماضي.

وأضاف «خضر»: ومن المقرر بنهاية يونيو المقبل، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب، ومشروعين لصرف صحي الحضر، و23 لصرف صحي المناطق الريفية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

من جانبه، قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه من المقرر خلال العام المالي 2019-2020، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظتي الجيزة والقليوبية، و13 مشروعًا لصرف صحي الحضر، بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، و12 مشروعًا لصرف صحي المناطق الريفية بمحافظة القليوبية.

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف مشروعات صرف صحي المناطق الريفية المقرر الانتهاء من تنفيذها بالعام المالي 2019 – 2020، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي إلى 96 قرية، بمحافظات (الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – أسيوط – البحيرة – سوهاج – المنوفية)، بإجمالي تكلفة 4.2 مليار جنيه.

كما استعرض المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، موقف مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة الجاري تنفيذها، والمقرر الانتهاء منها نهاية يونيو المقبل، وتشمل "مشروعي خزانات المياه بجوار الطريق الأوسطي بطاقة 125 ألف متر مكعب، والخزانات الاستراتيجية بطاقة 100 ألف متر مكعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم، بمدينة طيبة الجديدة".

وتابع: "من المقرر انتهاء مشروعي المرحلة الثانية بمحطة تنقية المياه، والمرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة، ومشروع محطة المعالجة الثنائية (المرحلة الثالثة والرابعة) بمدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 23.5 متر مكعب في اليوم بمدينة قنا الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ضرورة استغلال الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن، موجهًا بالتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، التي يوجد بها محطات معالجة تسمح طاقاتها الاستيعابية باستقبال تصرفات جديدة، من أجل رفع مستوى خدمة الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحسين البيئة الصحية لأهالي تلك المناطق، واعتبار هذا الموضوع أولوية هامة جدا.

كما استعرض الوزير الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقاية العاملين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى الجمهورية، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والعمل على ضمان صحتهم وسلامتهم، ومعدلات التنفيذ وسير الأعمال بتلك المشروعات.