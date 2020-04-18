 بيكهام: ميسي فريد من نوعه ورونالدو لم يصل لمستواه - بوابة الشروق
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بيكهام: ميسي فريد من نوعه ورونالدو لم يصل لمستواه

علاء العزب
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 6:33 م | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 6:44 م

يرى، ديفيد بيكهام، نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا السابق أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أفضل من كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال بيكهام في تصريحات نقلتها صحيفة «أس» الإسبانية عند سؤاله عن المقارنة بين ميسي ورونالدو: "كلاهما أعلى من البقية، ميسي فريد من نوعه، وكريستيانو لم يصل إلى مستواه".

بيكهام استعاد ذكرى مباراته أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا موسم 2012-201، عندما كان لاعبًا لباريس سان جيرمان الفرنسي، قائلًا: "كنا متقدمين في النتيجة، لكن ميسي دخل وسجل برشلونة، ومن ثم صعدوا للدور المقبل".

وتابع: "على الرغم من كبر سني أنذلك، لكني استمتعت باللعب وحقق الفريق أداءً جيدًا في كلتا المباراتين، لقد فعلنا أشياء نفخر بها. لم نكن لنخسر أمامهم".


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