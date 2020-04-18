الخشت: اخترنا «قصر العيني الفرنساوي» لعزل مصابي كورونا من بين 4 مستشفيات



• نقل الأطقم غير المشاركة للعمل في المنيل التخصصي بنفس الامتيازات.. وحضور 10% فقط من الإداريين للعمل في منطقة منفصلة

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتخصيص مستشفى قصر العيني الفرنساوي، كعزل، خاصة لأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والعاملين والإداريين بجامعة القاهرة، في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن اختيار الفرنساوي جاء بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، إن اللجنة حددت اختيار واحد من بين 4 مستشفيات (المنيل الجامعي، والفرنساوي، وثابت ثابت، والباطنة)؛ لتكون مستشفى مخصصا للعزل، وأنه بعد المفاضلة ومناقشة مزايا وعيوب كل منهم من كل الاتجاهات تم اختيار الفرنساوي، مؤكدًا أن المستشفى متاح لكل العاملين بجامعة القاهرة في حال لا قدر الله الإصابة بفيروس كورونا دون تمييز.

وأعلن تخصيص مكافآت خاصة وغير مسبوقة للأطقم الطبية والتمريض المشاركين في المستشفى بعد تخصيصها للعزل، تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه يوميًا، بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية، مشددًا على مراعاة أعلى مواصفات السلامة ومنع العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للعاملين بالقصر الفرنساوي سيحصلون على رواتبهم كاملة دون أدنى تأثر حسب توجيهات رئيس الجمهورية، وأما بالنسبة لطاقم التمريض غير المشارك في مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل، سيتم نقلهم للعمل بـ"المنيل التخصصي" بكامل إمتيازاتهم المادية دون نقصان، مضيفًا أنه تقرر حضور 10% من الإداريين فقط بالتناوب في مكان مخصص لعملهم في منطقة بعيدة ومنفصلة عن منطقة العزل، مع الحصول على حوافز مجزية.

وأكد الحرص على سلامة العاملين ممن لهم حضانة أطفال أو أمراض مزمنة ومنحهم اجازة استثنائية مدفوعة الأجر وفقاً لقرار رئيس الوزراء، مع استمرار رواتبهم دون نقصان، بالإضافة إلى منح جميع العاملين الإدرايين من ليس لهم تعاملات تخص المرضى إجازة إجبارية مدفوعة الأجر.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الكبير لدعم مستشفيات جامعة القاهرة على كل المستويات.