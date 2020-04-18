«الزراعة»: ضبط 37 طن من الفسيخ والرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، تقريرا من رئيس هيئة الخدمات البيطرية عبدالحكيم محمود، حول قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بحملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك بمناسبة أعياد شم النسيم.

وأكد التقرير على أن إجمالي الأسماك غير الصالحة "فسيخ ورنجة" بلغ حوالي 37 طن و389 كيلو جرام من الأسماك والفسيخ والسردين المملح والرنجة وتم تحرير عدد 82محضر حتى تاريخه.

وقال "محمود"، في بيان رسمي له، اليوم السبت، إن الحملات مازالت مستمرة على مستوى الجمهورية وهدفها ضبط الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي حفاظا على صحة المواطنين.