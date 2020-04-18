اتفاق على تعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا لمواجهة كورونا

أماني أبو زيد : لقد أظهر جائحة COVID-19 أن الطاقة ضرورية لجميع مجالات الحياة وأثبتت الآن أنها مسألة بقاء

اتفقت مفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) على العمل عن كثب لتعزيز الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القارة لتعزيز استجابة أفريقيا لـ Covid-19. ستركز المنظمتان على الحلول المبتكرة لدفع تطوير الطاقة المتجددة بما في ذلك الأنظمة اللامركزية ، وزيادة الوصول إلى الطاقة في جميع أنحاء القارة.

يهدف التعاون إلى تعزيز استجابة إفريقيا للوباء من خلال أمور من بينها تحسين قدرة المراكز والمجتمعات الصحية الريفية على التعامل مع التحدي الصحي باستخدام الطاقة المتجددة لتشغيل الخدمات الحيوية مثل المعدات الطبية وضخ المياه لتحسين النظافة.

تضم إفريقيا أكثر من ثلثي أقل البلدان نموا في العالم ويعيش حاليا 600 مليون شخص بدون إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة. ومن المفارقات ، أن أفريقيا تمتلك إمكانات طاقة متجددة هائلة يمكن أن تغطي ما يقرب من ربع احتياجاتها من الطاقة من خلال الطاقة المتجددة الأصلية بحلول عام 2030. وبالتالي ، فإن نشر الحلول القائمة على مصادر الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لتحقيق الوصول الشامل وعامل تمكيني لتحقيق من تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 بالإضافة إلى تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. ستتعاون المنظمتان لجعل ذلك ممكناً.

خلال اجتماع اونلاين اتفقت الدكتورة أماني أبو زيد ، مفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي وفرانشيسكو لاكاميرا ، المدير العام لوكالة الأنباء الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) على أن الاستجابة المنسقة والمنسقة ضرورية لمعالجة الاستجابة المتعلقة بالطاقة لـ COVID-19 ولاحظت أن الطاقة المتجددة توفر الطاقة الاستجابة الأكثر معقولية واستدامة ، والتي ستستمر في الارتقاء بنوعية الحياة لملايين الأفارقة بعد فترة طويلة من الوباء.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد "لقد أظهر جائحة COVID-19 أن الطاقة ضرورية لجميع مجالات الحياة وأثبتت الآن أنها مسألة بقاء. خطت مفوضية الاتحاد الأفريقي خطوات كبيرة للنهوض بتنمية الطاقة في أفريقيا من خلال مختلف البرامج والشراكات. لقد بات من الملح الآن الإسراع بجهود الوصول إلى الطاقة في القارة ".

واضافت مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالإتحاد الافريقي : "لقد حان الوقت لاستخدام موارد الطاقة المتجددة الهائلة في أفريقيا لصالح الشعوب الأفريقية استجابة لوباء الفيروس التاجي". ودعت إيرينا والاتحاد الأفريقي إلى العمل معًا لتعبئة الدعم الدولي ، بما في ذلك القطاع الخاص ، لتوفير الكهرباء للمرافق الصحية والخدمات المرتبطة بها لمكافحة الوباء في أفريقيا ، وخاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية.

وتابعت : "من الأهمية بمكان استهداف الضعفاء في المجتمع ، وخاصة النساء والفتيات ، على وجه التحديد في هذه الجهود".

من جانبه ، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، فرانشيسكو لا كامير ، إن "الطاقة المتجددة يمكن أن توفر بشكل فعال من حيث التكلفة الطاقة الحيوية اللازمة في المجتمعات الريفية في أفريقيا لتزويد المراكز الصحية ، وتسهيل توفير المياه النظيفة ، ودعم الزراعة ، وتسهيل القطاعات الإنتاجية الأخرى. مثل هذه الإجراءات حاسمة لقدرة القارة على التعامل مع الوباء ".

واضاف لا كاميرا : "يجب أن تعزز استجابتنا لهذه الأزمة أيضًا التنمية المستدامة طويلة المدى ودعم تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا". لذلك فإن نشر مصادر الطاقة المتجددة هو استراتيجية مستنيرة لضمان مستقبل مرن لا يترك فيه أحد وراءه.



جدير بالذكر ان التعاون بين الاتحاد الإفريقي و IRENA يكمل برامج الاتحاد الإفريقي الجارية ، والتي تتضمن إطار سياسة الطاقة الحيوية في إفريقيا والمبادئ التوجيهية ؛ الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الأفريقية ؛ تنمية إمكانات الطاقة الكهرمائية الصغيرة في أفريقيا ؛ مرفق لتخفيف مخاطر الطاقة الحرارية الأرضية ؛ وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) وكذلك استراتيجية النهج المتكامل لتوفير البنية التحتية الأساسية في المناطق الريفية والنائية في أفريقيا. هذا بالإضافة إلى مبادرات أفريقية أخرى مثل الصحراء إلى السلطة ، والائتلاف من أجل الوصول إلى الطاقة المستدامة ، ومبادرة إفريقيا للطاقة المتجددة (AREI) - وهي حملة تملكها وتقودها إفريقيا لزيادة الطاقة المتجددة - مما يعزز جهود المجتمع الدولي لمعالجة احتياجات البلدان الأفريقية.

وسيتعاون الاتحاد الإفريقي وإيرينا أيضًا في سياق مبادرات ممرات الطاقة النظيفة التي وضعتها الوكالة في شرق وغرب وجنوب إفريقيا والتي تركز على تعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة من خلال إنشاء أسواق طاقة أكبر وأكثر قوة تشجع التجارة عبر الحدود للطاقة المتجددة.

وتستند هذه الالتزامات إلى التعاون القائم بين الاتحاد الإفريقي وإيرينا لتعزيز البيئة التمكينية لاستثمارات الطاقة المتجددة منخفضة الكربون والمرنة لمواجهة تغير المناخ حيث تسعى القارة إلى رفع طموحها في مجال الطاقة المتجددة.