روسيا: مُحادثات الفرقاء الأفغان لن تبدأ حتى تتم تسوية أزمة السلطة في كابول

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها لا تعتقد أن محادثات الفرقاء الأفغان لن تبدأ حتى تتم تسوية أزمة السلطة في كابول داعية اللاعبين الأساسيين وهم الولايات المتحدة والصين وباكستان إلى تنسيق جهودهم لتسوية الأزمة الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، في نسختها الإنجليزية، عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية قولها في مؤتمر صحفي مساء الجمعة إن روسيا تحث اللاعبين الدوليين على تنسيق جهودهم من أجل إيجاد طريق للخروج من المأزق الراهن وتطوير حلول سياسية لضمان مصالح الشعب الأفغاني وترسيخ سلام حقيقي على تراب أفغانستان وإشاعة الاستقرار في المنطقة.

وبدأت أزمة السلطة في كابول بعد فشل الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي إلى جانب سعي السلطات الأفغانية الحالية بوضوح إلى عرقلة اتفاق لتبادل السجناء مع طالبان وهو شرط رئيس لبدء الحوار بين الفرقاء الأفغان. وقالت زاخاروفا إن الأمريكيين يُلامون كذلك لإثارة التوترات في كابول باعترافهم بفوز أحد مرشحي الرئاسة.

كانت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان أعلنت في 18 فبراير الماضي فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني بالانتخابات الرئاسية المؤجل إعلان نتائجها منذ العام الماضي، بنسبة 50.64 بالمئة من الأصوات لكن منافسه الرئيسي عبد الله عبد الله رئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رفض النتيجة لتظل أفغانستان دون حكومة منذ الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي.