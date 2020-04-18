وزراء خارجية 10 دول يسعون لتأمين سلاسل التوريد وخطوط الطيران

اتفق وزراء خارجية أكثر من 10 دول، من بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، خلال مؤتمر عبر الهاتف على العمل من أجل إبقاء طرق التجارة والنقل الدولية مفتوحة خلال أزمة جائحة كورونا.

وقال وزير الدولة في الخارجية الألمانية، نيلس آنن، اليوم السبت إنه يتعين تركيز الاهتمام على استعادة سلاسل التوريد الأساسية وخطوط الطيران، وأضاف: "فقط من خلال التعاون الدولي يمكننا تأمين ذلك، والمساعدة في ضمان وصول السلع المطلوبة بشكل عاجل وعودة الاقتصاد مرة أخرى".

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، شارك في الاجتماع أمس الجمعة وزراء خارجية وممثلون عن 15 دولة، من بينهم إيطاليا والبرازيل وكندا وتركيا وإندونيسيا والمغرب والمكسيك.

واتفقت هذه الدول على العمل لضمان بقاء محاور النقل الرئيسية حول العالم مفتوحة أمام النقل والشحن، والحفاظ على سلاسل التوريد، والسماح للمسافرين الذين تقطعت بهم السبل بالعودة إلى بلدانهم الأصلية.

ووفقا لبيانات الخارجية الألمانية، تم إجراء هذه المحادثات بناء على مبادرة من كندا. وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة تنسق فيما بينها خطوات محددة كل أسبوعين من أجل تجاوز أزمة الجائحة.