قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إن رئيس الدولة ليس من حقه تحديد مباشرة العمل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مضيفًا أن الأطباء والمختصين هم من يعول لهم الأمر.

وأضاف «الباز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الجمعة، أن المتخصصين في أمريكا نوهوا بأن وباء كورونا سيستمر لشهور قليلة، مع التزام الناس بالإجراءات الاحترازية، متابعًا: «في حين انهيار الاقتصاد، فإنه يمكننا إصلاح الاقتصاد مثلما حدث في السابق».

وعقب على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقطع المساعدات المالية عن منظمة الصحة العالمية، قائلًا: «كان رأيًا سريعًا، ولم يجب أن يُتخذ هذا القرار في ظل هذه الأزمة حتى مع ثبوت توافق منظمة الصحة العالمية مع الصين».

وأشار إلى أن هناك العديد من الأبحاث العلمية في المراكز البحثية حول العالم، تعمل على محاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، ذاكرًا أنه من المتوقع أن يظهر المصل المعالج للفيروس خلال عدة شهور.