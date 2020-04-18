شركة خطوط الطيران بجنوب أفريقيا تعتزم تسريح كل العاملين بها

تعتزم شركة خطوط الطيران في جنوب أفريقيا تسريح كل أفراد قوتها العاملة البالغة 4700 فرد بعدما فشلت في إقناع الحكومة بتزويدها بمساعدة مالية، وهي خطوة تهدد بإيقاف الناقل الوطني عن العمل بشكل دائم.

وكانت الشركة المملوكة للدولة قد عرضت مكافأة نهاية الخدمة لكل العاملين من نهاية الشهر الجاري بعدما خلصت الإدارة إلى أنه من غير المحتمل تحقيق عائد ناجح الآن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب مقترح لثماني نقابات عمالية اطلعت عليه وكالة أنباء بلومبرج.

وسوف تكون القيمة الأساسية للتعويض مرتب شهر لكل سنة خدمة وسوف يتوقف ذلك على القدرة فى التصرف الناجح في أصول الشركة مثل العقارات، بحسب الوثيقة.

كانت خطوط جنوب أفريقيا الجوية اعتمدت في السابق على حزم إنقاذ واتفاقات ديون مضمونة من الدولة لسنوات، وكان آخر عام حققت فيه أرباحا في 2011 ثم تعثرت في ديسمبر الماضي.