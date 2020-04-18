الدنمارك تمدد الحظر على التجمعات العامة لمواجهة فيروس كورونا

مددت الدنمارك حظرا استمر على مدى شهر على التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص حتى 11 مايو المقبل، في إطار إجراءات تهدف إلى التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن ينقضي الحظر، الذي تم تطبيقه في 17 مارس اليوم السبت. وأمرت وزارة الصحة الدنماركية بتمديد الحظر أمس الجمعة.

وتتمثل الاستثناءات من تطبيق الحظر في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس حتى الصف الخامس في الدولة الاسكندينافية، والتي تم السماح لها في وقت سابق بإعادة فتح أبوابها، بعد أربعة أسابيع من الإغلاق.

وتم استثناء المراسم الجنائزية أيضا.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت أنه من المقرر أن يستأنف مصففو الشعر نشاطهم، وكذلك أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي ومدارس القيادة بداية من يوم الاثنين المقبل، في أعقاب توقفهم عن العمل لمدة شهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت حكومة الأقلية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بزعامة رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن عن هذه الخطوات أمس الجمعة بعد إجراء محادثات مع أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان.

ونال الاتفاق دعم أحزاب تؤيد حكومة فريدريكسن، بالإضافة إلى احزاب معارضة رئيسية، بينها الحزب الليبرالي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، وحزب الشعب الدنماركي.

وحتى أمس الجمعة، سجلت الدنمارك 336 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا. ولدى البلاد 7073 حالة إصابة.