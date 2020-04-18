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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد بدء عمليات التعقيم والتطهير على متن حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول».
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن تأكد إصابة 668 من طاقم حاملة الطائرات «شارل ديجول»، بفيروس كورونا المستجد.