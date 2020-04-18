 بالفيديو.. بدء عملية تعقيم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول - بوابة الشروق
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بالفيديو.. بدء عملية تعقيم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

تعقيم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول
تعقيم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول
نور رشوان
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 12:58 م | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 12:58 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد بدء عمليات التعقيم والتطهير على متن حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول».

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن تأكد إصابة 668 من طاقم حاملة الطائرات «شارل ديجول»، بفيروس كورونا المستجد.


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