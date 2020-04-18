المحاكم الألمانية ترفض دعاوى عاجلة ضد إغلاق المتاجر

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رفضت المحكمة الإدارية العليا، في كل من برلين وجرايفسفالد دعاوى عاجلة ضد قرارات بإغلاق بعض المتاجر بسبب وباء كورونا.

ووصفت المحكمة الإدارية العليا في برلين براندنبورج إغلاق المتاجر كحماية لصحة الشعب بأنه مناسب.

ورفضت الإدارية العليا في جرايفسفالد مساء أمس الجمعة دعوى عاجلة قدمتها سلسلة متاجر بشأن إعادة فتح فروعها في روستوك وفيسمار بدءا من الاثنين المقبل.

ومن بين سلاسل المتاجر المتأثرة بهذا القرار سلسلة جاليريا كارشتات كاوفهوف التي تقدمت في العديد من الولايات الألمانية بدعاوى قضائية ضد قرار الإغلاق.

وتتعلق الدعاوى العاجلة وفقا لما ذكرته الإدارية العليا في برلين بقرار إغلاق المتاجر حتى يوم غد الأحد.

وقال قضاة الإدارية العليا إن قرار الإغلاق ينسجم مع قانون الحماية من العدوى ويتوافق مع الدستور.