 الملكة إليزابيث تلغي تحية السلاح احتفالا بعيد ميلادها يوم الثلاثاء - بوابة الشروق
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الملكة إليزابيث تلغي تحية السلاح احتفالا بعيد ميلادها يوم الثلاثاء

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
رويترز
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 2:04 م | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 2:04 م

قال مراسل لقناة "آي.تي.في" البريطانية على "تويتر" إن الملكة إليزابيث طلبت ألا تكون هناك طلقات تحية بمناسبة عيد ميلادها يوم الثلاثاء، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاما.


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