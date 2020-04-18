عمدة العاصمة الروسية يمدد حظر التجول فيها حتى أول مايو



أعلن سيرجي سوبيانين، عمدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت تمديد حظر التجول في أكبر مدينة أوروبية حتى أول مايو المقبل وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يستمر حظر التجول، الذي تراقبه الشرطة الروسية بشكل صارم، حتى غد الأحد.

وقال سوبيانين إنه سيتم تمديد إغلاق الجزء الأكبر من المصانع في روسيا حتى مطلع الشهر المقبل.

ويتعين على من يرغب في الذهاب إلى العمل أو إلى الطبيب التقدم بطلب للمدينة والحصول على تصريح مرور، وإلا سيتعرض لغرامة.

وحظرت سلطات موسكو التجول أو التريض في الهواء الطلق، وفرضت مئات الغرامات المالية على المخالفين، ويُسْمَح فقط بالذهاب إلى التسوق أو التنزه مع الكلب أو الذهاب إلى حاوية القمامة.

وتسعى موسكو من خلال ما يعرف بالعزل الذاتي إلى منع انتشار المرض بصورة لا يمكن السيطرة عليها ومن ثم انهيار النظام الطبي في المدينة.

وأشار سوبيانين إلى تحقيق نجاحات في مكافحة الفيروس، وقال إنه تم منع حدوث انتشار متفجر للفيروس" وهذا نجاح أولي ومتواضع لكنه مهم للغاية".

كان الرئيس فلاديمير بوتين أعلن منح العاملين في البلاد اجازة مدفوعة الأجر طوال أبريل الجاري، غير أن الكثير من الشركات واصلت العمل إما للحفاظ على نظامها أو للمكافحة من أجل البقاء، ولهذا أصدر سوبيانين العديد من قرارات الغلق الإجباري.

وقد قوبل نهج سوبيانين في الفترة الأخيرة بانتقادات كبيرة لأن الرقابة الشرطية في مترو موسكو أدت إلى تكدس تجمعات بشرية هناك، وتعرضت المدينة لاتهامها بتعريض آلاف الناس لخطر العدوى.

وتتزايد أعداد الإصابات بكورونا في روسيا على نحو سريع، ووصل معدل الزيادة اليومية اليوم إلى ذروته بـ4758 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 36 ألف حالة.

وحسب البيانات الرسمية، فقد وصل عدد وفيات كورونا في روسيا إلى 313 حالة حتى الآن، فيما وصل عدد المتعافين إلى 3057 حالة.