تعقد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعا لها، اليوم، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

ويجيز القانون الحالى إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن، أو النظام العام فى البلاد للخطر فقط، وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغى أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد الذى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى، إن قانون الطوارئ وضع فى الخمسينيات لمعالجة الأمور الطارئة، التى تحقق الأمن والسلم العام، وأدخل عليه العديد من التعديلات كلها تتعلق بذات المسألة، ولم يكن قد ظهر للمشرّع من ظروف الواقع ما حدث من وباء عالمى مثل كورونا.

وأضاف الطماوى لـ«الشروق»، أن التعديلات عبارة عن إضافة بعض البنود للمادة الثالثة من قانون الطوارئ حتى تمكن الدولة من مواجهة الظروف الراهنة والتى تقتضى اتخاذ تدابير مختلفة.

وتابع: «على سبيل المثال تم تعطيل العمل بالمحاكم وبالتالى يجب أن يوجد بند لمد مدد الطعون، كما أن تعطيل العمل بالمدارس والجامعات لم يكن يحدث فى ظل مواجهة الدولة للإرهاب، وصرف إعانات لبعض الفئات التى تحتاج إلى دعم، ليس لها ظهير قانونى، وتحتاج إلى ذلك».

ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.